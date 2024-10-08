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04:29, 8 октября 2024Мир

В Британии начнут платить за экономию электроэнергии

FT: в Британии начнут доплачивать за экономию электричества на фоне СВО

Фото: Arun Anoop / Unsplash

В Великобритании начнут платить домохозяйствам и предприятиям за экономию электричества. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что таким образом планируется сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме страны, чтобы избежать отключений электроэнергии. Схема была разработана после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее стало известно о взлете оптовых цен на электроэнергию в странах Восточной Европы. В связи с этим член Европарламента от Венгрии Андраш Гюрк обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, намерена ли она вмешаться в ситуацию с ценообразованием.

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      Марина Совина
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