В Британии начнут платить за экономию электроэнергии

FT: в Британии начнут доплачивать за экономию электричества на фоне СВО

В Великобритании начнут платить домохозяйствам и предприятиям за экономию электричества. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

Отмечается, что таким образом планируется сбалансировать спрос и предложение в энергосистеме страны, чтобы избежать отключений электроэнергии. Схема была разработана после начала специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее стало известно о взлете оптовых цен на электроэнергию в странах Восточной Европы. В связи с этим член Европарламента от Венгрии Андраш Гюрк обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, намерена ли она вмешаться в ситуацию с ценообразованием.