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20:59, 8 октября 2024Мир

В Британии заявили о приближении российских войск к ключевым логистическим пунктам ВСУ

Меркурис: российские войска приближаются к ключевым логистическим пунктам ВСУ
СюжетНаселение России:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ходе своего наступления российские войска приближаются к ключевым логистическим пунктам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Украина терпит одно поражение за другим, украинская армия терпит поражение от русских на фронтах, русские близки к захвату мест на востоке Украины, которые могут быть экзистенциально важны для будущего самой Украины», — заявил Меркурис.

По словам эксперта, российские войска ускорили свое продвижение и «сейчас достигают ключевых логистических пунктов». Меркурис назвал опасной фантазией мысли о том, что Украина может выиграть конфликт на истощение против России.

Ранее британский аналитик заявил, что большая часть населения Одессы не согласилась участвовать в насильственной мобилизации, объявленной киевскими властями, а местные жители города склоняются к поддержке России.

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      Виктория Кондратьева
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