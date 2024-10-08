В Чечне высказались о квадроберах

Чеченский министр Дудаев назвал увлечение квадробингом идеологической атакой

Увлечение российских подростков квадробингом — следствие идеологической атаки извне. Такое мнение высказал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram.

Дудаев заявил, что квадробинг подрывает волю детей и «формирует в них неадекватное сознание». «Это явный пример гибридной войны, которую ведут против России», — написал он.

В этой связи необходимо защищать свои ценности, не стоит недооценивать угрозу, подчеркнул чеченский министр.

В октябре в Госдуме предложили наказывать родителей за увлечение детей квадробингом. Там отметили, что квадробинг не соотносится с семейными и традиционными ценностями.