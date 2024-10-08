В Чехии заметили шведские БТР для Украины

В Чехии заметили эшелон со шведскими БТР Pbv 302 образца 1966 года

Эшелон со шведскими бронетранспортерами (БТР) Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) заметили в Чехии. Эти машины предназначены для Вооруженных сил Украины, пишет «Российская газета».

На железнодорожных платформах было замечено 42 бронетранспортера, включая модификации для управления артиллерийским огнем Epbv 3022. Всего Киеву хотят передать 200 бронетранспортеров.

Pbv 302 выпускали с 1966 по 1971 годы. Гусеничная машина со стальной противопульной броней способна вместить десять десантников. БТР получил турбодизельный двигатель мощностью 280 лошадиных сил, позволяющий Pbv 302 развивать скорость до 66 километров в час. В арсенал БТР образца 1966 года входит автоматическая пушка HS804 калибра 20 миллиметров.

Ранее в октябре канадская компания Roshel представила новый БТР Captain на шасси внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Бронирование корпуса машины способно выдержать обстрел пулями патрона калибра 7,62 на 51 миллиметр, а V-образное днище защищает экипаж от подрыва противотанковых мин.