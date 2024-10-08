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04:22, 8 октября 2024Силовые структуры

В деле блогера Лерчек допустили появление нового фигуранта

В деле блогера Валерии Чекалиной может появиться новый фигурант

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В уголовном деле российского блогера Валерии (также известной как Лерчек) Чекалиной и ее бывшего мужа Артема Чекалина может появиться новый фигурант. Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства сообщил, что новый фигурант является специалистом в IT-сфере, он обладал доступом к денежным транзакциям за марафоны блогеров. «В деле может появиться новый фигурант из IT-сегмента сотрудников Чекалиных. Сотрудничество с ним велось более двух лет», — уточнили в органах.

Ранее появилась информация о том, что блогеров Чекалиных сдал полиции один из наемных сотрудников, которому не заплатили. Мужчина, имя которого не разглашается, рассказал полицейским о финансовых манипуляциях блогеров полиции.

До этого стало известно, что блогер Валерия Чекалина дала признательные показания во время первого допроса, проведенного до удовлетворения судом ходатайства о заключении ее под домашний арест, но затем отказалась от признания.

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      Маргарита Пименова
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