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10:13, 8 октября 2024Мир

В МИД России прокомментировали отказ НАТО от договора о гарантиях безопасности

Глушко: Запад пожалел, что НАТО отвергла договор о гарантиях безопасности

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Думающие люди из западных стран уже сильно пожалели, что Североатлантический альянс отверг российский проект договора о гарантиях безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Российский проект договора о гарантиях безопасности, который был передан Брюсселю в декабре 2021 года, был отвергнут НАТО. Полагаю, что сегодня думающие люди на Западе об этом сильно пожалели», — отметил дипломат.

Грушко также подчеркнул, что Москва неоднократно выступала с различными предложениями по поиску путей снижения напряженности начиная с 2016 года. Однако, по словам замглавы МИД, альянс «не был готов вести серьезные переговоры ни по одному из них».

Ранее Грушко заявил, что у Москвы и НАТО есть «горячие линии связи», но эти каналы предназначены для экстренных случаев. Он также отметил, что сохраняется диалог на уровне глав министерств обороны России и США.

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      Дарья Устьянцева
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