В МИД России рассказали о горячих линиях связи с НАТО

Грушко: у России и НАТО есть горячие линии связи для экстренных случаев

У Москвы и Североатлантического альянса есть «горячие линии связи», но эти каналы предназначены для экстренных случаев. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, передает РИА Новости.

«Существуют так называемые горячие линии связи с НАТО, а также возможности для экстренных контактов в случае необходимости. Кроме того, сохраняется диалог на уровне глав министерств обороны России и США», — отметил дипломат.

При этом Грушко подчеркнул, что эти каналы связи не используются для поиска и обсуждения путей снижения напряженности между Москвой и Западом, так как «скорее предназначены для чрезвычайных случаев».

Ранее Грушко заявил, что Россия обновляет ядерную доктрину, чтобы у противников Москвы не было иллюзий в вопросе ее готовности обеспечить свою безопасность всеми средствами. По его мнению, страны-участницы НАТО и сам блок следуют пути «повышения роли ядерного оружия в стратегии альянса».