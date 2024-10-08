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10:49, 8 октября 2024Мир

В МИД указали на подготовку НАТО к войне с Россией

Замглавы МИД Грушко: НАТО отрабатывает варианты агрессии против России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В НАТО сознательно отрабатывают варианты полномасштабной войны против России, но российские власти учитывают любые варианты развития событий, в том числе касающиеся западной агрессии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко, сообщает РИА Новости.

«Сейчас натовцы перестали скрывать, что готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Одобрены региональные планы обороны, сформулированы конкретные задачи для всех военных командований блока. Идет постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России», — заявил замглавы МИД.

По его словам, в планы подготовки НАТО к войне входит подготовка логистических маршрутов снабжения, размещение военных гарнизонов на территории, находящейся недалеко от российских границ, а также рост градуса публичной общественной напряженности. «Идет накачка военных бюджетов, милитаризируется экономика», — резюмировал дипломат.

Ранее Грушко заявил, что США используют мифическую «угрозу с Востока» для оправдания и сохранения гегемонии в мире. По словам дипломата, если бы расширение НАТО остановилось на границе Одер-Нейсе, как было обещано советскому руководству, единственной зоной соприкосновения России и альянса была бы граница с Норвегией протяженностью чуть больше 100 километров.

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      Виктория Кондратьева
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