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15:45, 8 октября 2024Россия

В Москве учитель разлил опасный раствор на подростка

Mash: в школе в Москве учитель разлил опасный раствор на подростка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В школе №1476 в Москве учитель разлил опасный раствор брома на подростка. Об инциденте на уроке химии пишет Mash в Telegram-канале.

По данным канала, раствор попал на ноги в районе бедер. Девятиклассника госпитализировали с химическими ожогами. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Известно, что вещество способно раздражать слизистую, разъедать глаза, дыхательные пути и кожу, могут появиться язвы.

Ранее в Красноярском крае при проведении химического опыта директор школы смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Опыт проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.

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      Елена Торубарова
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