Mash: в школе в Москве учитель разлил опасный раствор на подростка

В школе №1476 в Москве учитель разлил опасный раствор брома на подростка. Об инциденте на уроке химии пишет Mash в Telegram-канале.

По данным канала, раствор попал на ноги в районе бедер. Девятиклассника госпитализировали с химическими ожогами. Сейчас медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

Известно, что вещество способно раздражать слизистую, разъедать глаза, дыхательные пути и кожу, могут появиться язвы.

Ранее в Красноярском крае при проведении химического опыта директор школы смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Опыт проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.