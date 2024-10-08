В Польше высказались о возвращении всеобщей воинской повинности

Замминистра обороны Томчик: Польша не планирует возвращать службу по призыву

Власти Польши не планируют возвращать всеобщую воинскую повинность. Об этом заявил замминистра национальной обороны республики Цезарий Томчик в эфире радиостанции Radio ZET.

По словам представителя министерства, Варшава хочет нарастить военный резерв другими способами. Он уточнил, что речь идет о формировании войск территориальной обороны, а также организации «всяческих видов обучения».

«Приведу пример. Каникулы с армией, то есть каждый студент сможет потратить два месяца своих каникул на то, чтобы стать солдатом. Таким образом, после пяти лет обучения в университете он будет проходить годовую подготовку», — пояснил Томчик, отметив, что время каникул, проведенное в армии, будет оплачиваться.

При этом он напомнил, что призыв в стране не был отменен, а был лишь приостановлен в 2009 году. «Я тогда был членом комиссии по национальной обороне (сейма — прим. «Ленты.ру») и работал над этим законом», — рассказал замминистра.

Ранее глава Генштаба ВС Польши генерал Веслав Кукула заявил, что нынешнему поколению поляков придется участвовать в военных действиях, для поддержания боеготовности Польши пора возвращать всеобщий воинский призыв на службу. «Все указывает на то, что мы — то поколение, которое будет стоять с оружием в руках, чтобы защитить наше государство. И я не собираюсь думать, что мы проиграем эту войну...» — сказал он.

