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10:16, 8 октября 2024Интернет и СМИ

В работе Discord произошел сбой

Downdetector.su: в работе Discord произошел сбой

Фото: Fabian Sommer / DPA / Globallookpress.com

В работе популярного сервиса для общения Discord во вторник, 8 октября, произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector.su.

По состоянию на 10:16 мск сервис зафиксировал более 1700 жалоб на работу Discord. «Не обновляются чаты на мобильной версии», «Нет соединения с сервером», «Не работает приложение и сайт», — рассказали пользователи платформы.

По данным Downdetector.su, проблемы с Discord наблюдаются в Камчатском крае, Приморье, на Сахалине и не только.

Российские пользователи также столкнулись со сбоем у Discord 3 октября. Большинство сообщили, что у них возникли проблемы с мобильным приложением сервиса.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Discord удалить сотни противоправных материалов. Речь шла о детской порнографии, призывах к экстремизму и не только. Перед этим сервис оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

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