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15:09, 3 октября 2024Интернет и СМИ

Пользователи пожаловались на сбой в работе Discord

Downdetector.su: пользователи Discord пожаловались на сбой в работе сервиса

Фото: Alicia Windzio / dpa / Globallookpress.com

Пользователи популярного сервиса для общения Discord пожаловались на сбой в работе платформы. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.su.

Как указал ресурс, за сутки он зарегистрировал более пяти тысяч жалоб на неполадки у Discord. Большинство пользователей сообщили, что у них возникли проблемы с мобильным приложением сервиса.

«Приложение открывается, но сразу вылетает, не прогружая его», «Приложение при запуске выключается», «Не открывается от слова совсем», «Не могу отправлять файлы», — написали пользователи Discord.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от Discord удалить сотни противоправных материалов. Речь шла о детской порнографии, призывах к экстремизму и не только. Перед этим сервис оштрафовали на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной информации.

В конце сентября «Коммерсантъ» заявил о возможной блокировке Discord в России. Как газете сообщил знакомый с ситуацией источник, такая мера может быть принята из-за нарушений платформой законодательства.

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      Маргарита Щигарева
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