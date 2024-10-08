В России отреагировали на подготовку в ЕС «выгодных переговоров» по Украине

Депутат Новиков: условия Евросоюза по «выгодным переговорам» не подойдут России

Выгодные для Украины условия мирных переговоров не подойдут для России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Евросоюза подготовить такие параметры для диалога.

«Если Запад продолжает вести разговоры о необходимости помочь Украине победить, это мысли пока еще действующего президента США Джо Байдена. Понятно, что именно США играют решающую, лидирующую роль в деятельности НАТО, мы слышим подобные заявления от других политиков», — считает депутат.

В контексте тех предложений, которые прозвучат в ближайшее время на других встречах, вряд ли мы услышим, что комплекс предложений будет гарантировать долгосрочный мир Дмитрий Новиков депутат Госдумы

По мнению парламентария, задача помочь Украине победить не имеет ничего общего с достижением коллективной безопасности в Европе на долгие годы.

«Пока мы видим ровно обратный процесс, когда по линии НАТО происходит расширение деятельности. Те планы, которые периодически озвучиваются, скорее, связаны с усилением этого блока, с активизацией его деятельности у наших границ, с изменением его структуры в сторону расширения. Все это плохо соприкасается, плохо коррелируется с возможными предложениями о мире, которые были бы действительно предложениями о мире, а не способом поставить Россию в еще более сложную ситуацию», — добавил он.

Как заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, европейские лидеры должны выработать выгодные переговорные позиции Украины, которые позволили бы обсуждать мир. Эти вопросы политики обсудят на предстоящем саммите объединения 17 и 18 октября.