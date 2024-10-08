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13:42, 8 октября 2024Россия

В России отреагировали на подготовку в ЕС «выгодных переговоров» по Украине

Депутат Новиков: условия Евросоюза по «выгодным переговорам» не подойдут России
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков . Фото: State Duma Russia / Globallookpress.com

Выгодные для Украины условия мирных переговоров не подойдут для России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Евросоюза подготовить такие параметры для диалога.

«Если Запад продолжает вести разговоры о необходимости помочь Украине победить, это мысли пока еще действующего президента США Джо Байдена. Понятно, что именно США играют решающую, лидирующую роль в деятельности НАТО, мы слышим подобные заявления от других политиков», — считает депутат.

В контексте тех предложений, которые прозвучат в ближайшее время на других встречах, вряд ли мы услышим, что комплекс предложений будет гарантировать долгосрочный мир

Дмитрий Новиковдепутат Госдумы

По мнению парламентария, задача помочь Украине победить не имеет ничего общего с достижением коллективной безопасности в Европе на долгие годы.

«Пока мы видим ровно обратный процесс, когда по линии НАТО происходит расширение деятельности. Те планы, которые периодически озвучиваются, скорее, связаны с усилением этого блока, с активизацией его деятельности у наших границ, с изменением его структуры в сторону расширения. Все это плохо соприкасается, плохо коррелируется с возможными предложениями о мире, которые были бы действительно предложениями о мире, а не способом поставить Россию в еще более сложную ситуацию», — добавил он.

Как заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, европейские лидеры должны выработать выгодные переговорные позиции Украины, которые позволили бы обсуждать мир. Эти вопросы политики обсудят на предстоящем саммите объединения 17 и 18 октября.

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