В России отреагировали на подготовку в ЕС «выгодных переговоров» по Украине

Выгодные для Украины условия мирных переговоров не подойдут для России, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на планы Евросоюза подготовить такие параметры для диалога.
«Если Запад продолжает вести разговоры о необходимости помочь Украине победить, это мысли пока еще действующего президента США Джо Байдена. Понятно, что именно США играют решающую, лидирующую роль в деятельности НАТО, мы слышим подобные заявления от других политиков», — считает депутат.
В контексте тех предложений, которые прозвучат в ближайшее время на других встречах, вряд ли мы услышим, что комплекс предложений будет гарантировать долгосрочный мир
По мнению парламентария, задача помочь Украине победить не имеет ничего общего с достижением коллективной безопасности в Европе на долгие годы.
«Пока мы видим ровно обратный процесс, когда по линии НАТО происходит расширение деятельности. Те планы, которые периодически озвучиваются, скорее, связаны с усилением этого блока, с активизацией его деятельности у наших границ, с изменением его структуры в сторону расширения. Все это плохо соприкасается, плохо коррелируется с возможными предложениями о мире, которые были бы действительно предложениями о мире, а не способом поставить Россию в еще более сложную ситуацию», — добавил он.
Как заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович, европейские лидеры должны выработать выгодные переговорные позиции Украины, которые позволили бы обсуждать мир. Эти вопросы политики обсудят на предстоящем саммите объединения 17 и 18 октября.