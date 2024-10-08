В России утвердили введение режима свободной экономической зоны в трех областях

Кабмин утвердил постановление о создании СЭЗ в трех областях приграничья России

Правительство утвердило постановление о распространении преференциального режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на отдельные территории Белгородской, Брянской и Курской областей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина РФ.

Постановление подготовлено для реализации закона, подписанного главой государства 22 июня 2024 года.

Ранее принятие соответствующих решений анонсировал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, режим СЭЗ, действующий с 2023 года в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после распространения на три других приграничных региона России упростит привлечение в них частного капитала, поможет бизнесу снизить издержки и нарастить объемы производства продукции, услуг.

Глава правительства указывал, что в соответствии с принятыми изменениями в течение десяти лет с инвесторов в этих субъектах РФ не будет взиматься налог на прибыль в федеральный бюджет, а также будет предусмотрена скидка по платежам в бюджет региона.