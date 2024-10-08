В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

Депутат Бессараб назвала популизмом идею выплачивать 13-ю пенсию в конце года

Идея выплачивать россиянам 13-ю пенсию в конце года выглядит популистской, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможности начислять дополнительные средства пенсионерам в конце года.

«Пенсионная система является страховой системой. Каждый работающий из нас сегодня выплачивает через своего работодателя страховые взносы. Часть из них идет непосредственно на пенсионное обеспечение. С учетом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-ые страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд», — рассказала депутат.

Парламентарий сравнила российский бюджет с бюджетом отдельной семьи, где средства распределены заранее.

Те, кто предлагает такие изменения, должны предусмотреть, из какой статьи затрат перенести это на пенсионное обеспечение Светлана Бессараб депутат Госдумы

«Это как большой семейный кошелек. У нас в семье на всех определенная сумма средств, и мы договорились, что часть потратим на лекарства для дедушки, часть потратим на обучение для малышей, большая часть пойдет на одежду, питание и так далее. Так вот откуда взять, чтобы перераспределить этот бюджет и незапланированный раз сходить в ресторан? Мы должны понимать, что для того, чтобы это сделать, мы должны либо где-то занять, а занять негде с учетом западных санкций, либо каким образом по-другому это сделать?», — объяснила она.

Депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем россиянам, которые получают страховые выплаты от государства. По его мнению, это будет справедливо по отношению к тем гражданам, которые всю жизнь работали на благо страны. Он добавил, что многие пенсионеры живут за чертой бедности и указал на маленький размер пенсий по сравнению со средней зарплатой.