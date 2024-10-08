В России высказались о возможности выплатить 13-ю пенсию в конце года

Идея выплачивать россиянам 13-ю пенсию в конце года выглядит популистской, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможности начислять дополнительные средства пенсионерам в конце года.
«Пенсионная система является страховой системой. Каждый работающий из нас сегодня выплачивает через своего работодателя страховые взносы. Часть из них идет непосредственно на пенсионное обеспечение. С учетом того, что мы зачастую не получаем 13-ю зарплату, мы не платим 13-ые страховые взносы, достаточно сложно себе представить, каким образом компенсировать эту недостающую часть, которую мы не получим и не выплатим в Пенсионный фонд», — рассказала депутат.
Парламентарий сравнила российский бюджет с бюджетом отдельной семьи, где средства распределены заранее.
Те, кто предлагает такие изменения, должны предусмотреть, из какой статьи затрат перенести это на пенсионное обеспечение
«Это как большой семейный кошелек. У нас в семье на всех определенная сумма средств, и мы договорились, что часть потратим на лекарства для дедушки, часть потратим на обучение для малышей, большая часть пойдет на одежду, питание и так далее. Так вот откуда взять, чтобы перераспределить этот бюджет и незапланированный раз сходить в ресторан? Мы должны понимать, что для того, чтобы это сделать, мы должны либо где-то занять, а занять негде с учетом западных санкций, либо каким образом по-другому это сделать?», — объяснила она.
Депутат Госдумы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию всем россиянам, которые получают страховые выплаты от государства. По его мнению, это будет справедливо по отношению к тем гражданам, которые всю жизнь работали на благо страны. Он добавил, что многие пенсионеры живут за чертой бедности и указал на маленький размер пенсий по сравнению со средней зарплатой.