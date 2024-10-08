В российском городе загорелся концертный зал

МЧС: в Самаре загорелся концертный зал, пострадавших нет

В Самаре загорелся концертный зал. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по Самарской области.

Здание горит на 50 квадратных метрах. На момент пожара зал не работал, пострадавших нет. На месте работают 67 специалистов и 20 единиц техники. Причины возгорания не называются.

Ранее сообщалось о том, что утром 3 октября в Хабаровске в театре произошел пожар площадью четыре тысячи квадратных метров. Огонь уничтожил обшивку здания, обрушились внутренние конструкции и кровля. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой, большим количеством горючих материалов и предметов интерьера. По данным МЧС, во время пожара произошли взрывы не менее шести баллонов с газом.