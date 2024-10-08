Губернатор Севастополя Развожаев сообщил о баллистической угрозе

В Севастополе объявили баллистическую угрозу. Соответствующий пост опубликовал губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!», — подписал градоначальник видео со звуками сигнала тревоги. Каких-либо других подробностей губернатор не сообщил.

В свою очередь Telegram-канал, освещающий ситуацию на Крымском мосту сообщил об очереди на объект со стороны Керчи. По его данным, перед мостом находятся 100 автомобилей.

С разницей в минуту ракетную опасность объявили и в Курской области. Глава российского региона Алексей Смирнов призвал находящихся на улице жителей зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

В ночь на 7 октября на нефтебазе на юго-востоке Крыма начался пожар. Советник главы Крыма Олег Крючков тогда заявил, что никто не пострадал, а на месте происшествия работают сотрудники МЧС. По словам местных жителей, до начала пожара были слышны несколько мощных взрывов.