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08:43, 8 октября 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о приближающейся катастрофе

The Atlantic: у США не хватает денег для борьбы с природными катаклизмами

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

США испытывают серьезные финансовые трудности, связанные с преодолением последствий природных катаклизмов. На приближающуюся катастрофу обратила внимание Зои Шлангер в материале для журнала The Atlantic.

Она рассказала, что пока Штатам удается сводить концы с концами и находить дополнительные средства на помощь нуждающимся, но «в какой-то момент расходы станут просто неподъемными или превратятся в норму».

Как утверждает автор статьи, вследствие масштабных климатических изменений стране грозят новые природные катастрофы, на борьбу с которыми потребуются миллиарды долларов. По мнению Шлангер, подобное несоответствие между катаклизмами, на борьбу с которыми правительство выделяет деньги из бюджета, и реальными последствиями от стихийных бедствий «происходит постоянно».

Ранее стало известно, что сформировавшийся над Мексиканским заливом тропический шторм «Милтон» угрожает штату Флорида. Сообщается, что шторм быстро усилится по мере продвижения на восток и на северо-восток по Мексиканскому заливу.

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      Маргарита Пименова
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