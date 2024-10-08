Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:34, 8 октября 2024Мир

В Турции пожаловались на угрозу США из-за России

Зампред Vatan Топкурулу: США угрожают отключить Турцию от SWIFT за торговлю с РФ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

США угрожают отключить Турцию от международной платежной системы SWIFT и платежей в долларах из-за сотрудничества с Россией. Об этом рассказал заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в связи с этим Анкаре приходиться сокращать торговлю с Москвой. «Турция не может выступить против давления Вашингтона», — отметил политик.

Ранее стало известно, что США с середины сентября текущего года резко усилили контроль над проводимыми Турцией и Россией банковскими операциями. После этого ситуация с двусторонними платежами стала ухудшаться. Сообщалось, что представители американских финансовых властей запрашивают источники переводов денежных средств.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о составлении поименных списков наемников в Курской области. Что грозит иностранным бойцам?

      В США заявили о способности Маска повлиять на исход президентских выборов

      Обещавшего взорвать себя в машине россиянина оштрафовали

      В ЛНР сообщил о продвижении ВС России в районе Кременной

      Израиль сообщил о ликвидации начальника штаба «Хезболлы» в Бейруте

      Фитнес-тренер перечислила ошибки при выполнении полуприседаний

      Дипломат заявила об обсуждении в кулуарах ОБСЕ «формулы мира» Зеленского

      В России двое мужчин заживо сгорели в Mercedes

      МИД предупредил о последствиях ударов ВСУ вглубь России

      На въезде в российский город нашли вскрытый гроб

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше