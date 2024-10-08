В Турции пожаловались на угрозу США из-за России

Зампред Vatan Топкурулу: США угрожают отключить Турцию от SWIFT за торговлю с РФ

США угрожают отключить Турцию от международной платежной системы SWIFT и платежей в долларах из-за сотрудничества с Россией. Об этом рассказал заместитель председателя партии Vatan Хакан Топкурулу в разговоре с РИА Новости.

По его словам, в связи с этим Анкаре приходиться сокращать торговлю с Москвой. «Турция не может выступить против давления Вашингтона», — отметил политик.

Ранее стало известно, что США с середины сентября текущего года резко усилили контроль над проводимыми Турцией и Россией банковскими операциями. После этого ситуация с двусторонними платежами стала ухудшаться. Сообщалось, что представители американских финансовых властей запрашивают источники переводов денежных средств.