В Турции заявили о неподчинении санкционному давлению США против России

Политолог Дашдемир: Турция не подчинилась давлению США против России

Турция не подчинилась санкционному давлению США против России, так как между Москвой и Анкарой существует крепкое доверие. Об этом заявил глава турецкого Центра по изучению общественного мнения Optimar Хильми Дашдемир, передает РИА Новости.

«Для преодоления этого [навязывания санкций] предпринимаются различные шаги в мировом масштабе. Но если посмотреть на ситуацию, говорить о том, что Турция полностью поддалась санкционному давлению США, не приходится», — рассказал политолог.

Дашдемир также напомнил о ситуации с закупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, вопреки условиям Соединенных Штатов не приобретать данный тип вооружений, турецкая сторона приобрела их, исходя из собственных интересов.

18 июня турецкий аналитик Мехмет Перинчек заявил, что Турцию принуждают к антироссийским санкциям, чтобы ослабить ее. По его мнению, конфликт на Украине также используется для ухудшения отношений Москвы и Анкары. Это делается, чтобы оставить Турцию без партнеров, считает аналитик.