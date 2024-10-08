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13:25, 8 октября 2024Интернет и СМИ

В WhatsApp появится новая функция

В WhatsApp появится функция создания ссылок на звонки из интерфейса чата

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

Специалисты рассказали, что WhatsApp внедрит опцию создания ссылок на звонки непосредственно из интерфейса чата. «Эта функция тестировалась для групповых чатов, но теперь она доступна и для отдельных чатов», — говорится в статье. Также отмечается, что ранее многие пользователи могли не знать о возможности создавать ссылки на звонки, так как эта функция была доступна только на вкладке «Звонки».

Функция создания ссылок на звонки в индивидуальных и групповых чатах уже доступна некоторым бета-тестировщикам. В ближайшие дни опция станет доступна еще большему количеству людей, использующих сервис на устройствах на базе Android.

Ранее стало известно, что у пользователей WhatsApp появится возможность выбирать темы для личных и групповых чатов. При этом оформление можно будет установить как для всех чатов, так и для каждого в отдельности.

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      Олег Давыдов
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