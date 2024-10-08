В «Ахмате» заявили о применении ВСУ отравляющих веществ в Курской области

В «Ахмате» заявили о применении Украиной отравляющих веществ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют боеприпасы с различными отравляющими веществами при атаках в Курской области. Об этом завил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, его цитирует РИА Новости.

«Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены», — рассказал он.

По его данным, для боеприпасов Киев использует вещества с производными промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Аид вспомнил, как у 21-летнего бойца спецназа из-за отравления остановилось сердце — врачи смогли его спасти, сейчас он проходит реабилитацию.

Другой боец «Ахмата» рассказал, что ВСУ также сбрасывали с дрона «Баба-Яга» некий газ, после которого началось жжение в глазах и на лице, из-за чего пришлось покидать позицию. Спецназовцы после атаки были вынуждены восстанавливаться около пяти дней.

Минобороны России ранее заявляло, что ВСУ в августе применили в Судже химоружие. Тогда пострадали более 20 человек — в их организм попал аэрозоль, содержащий хлор и вещества удушающего действия. Впоследствии сообщалось, что следователи запросят у оборонного ведомства данные о применении ВСУ химоружия.

В Курской области два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов — бои на территории страны пока продолжаются. В Кремле, в свою очередь, заверили, что контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен. В Минобороны России после вторжения ВСУ в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».