Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:57, 8 октября 2024Россия

В «Ахмате» заявили о применении ВСУ отравляющих веществ в Курской области

В «Ахмате» заявили о применении Украиной отравляющих веществ в Курской области

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют боеприпасы с различными отравляющими веществами при атаках в Курской области. Об этом завил командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, его цитирует РИА Новости.

«Два раза были атакованы газом на позициях, с тяжелыми отравлениями ребята были доставлены», — рассказал он.

По его данным, для боеприпасов Киев использует вещества с производными промышленного хлора, хлорциана и фосгена. Аид вспомнил, как у 21-летнего бойца спецназа из-за отравления остановилось сердце — врачи смогли его спасти, сейчас он проходит реабилитацию.

Материалы по теме:
«Ошметки летели по головам» Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
«Ошметки летели по головам»Россияне отправились в приграничье спасать животных от обстрелов ВСУ. Что они там увидели?
27 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Надо перестроить свою жизнь» Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
«Надо перестроить свою жизнь»Тысячи жителей Курской области вынуждены бежать от вторжения ВСУ. Как им пережить это?
10 сентября 2024

Другой боец «Ахмата» рассказал, что ВСУ также сбрасывали с дрона «Баба-Яга» некий газ, после которого началось жжение в глазах и на лице, из-за чего пришлось покидать позицию. Спецназовцы после атаки были вынуждены восстанавливаться около пяти дней.

Минобороны России ранее заявляло, что ВСУ в августе применили в Судже химоружие. Тогда пострадали более 20 человек — в их организм попал аэрозоль, содержащий хлор и вещества удушающего действия. Впоследствии сообщалось, что следователи запросят у оборонного ведомства данные о применении ВСУ химоружия.

В Курской области два месяца идут бои с ВСУ. Россия уже начала контрнаступление и освободила ряд населенных пунктов — бои на территории страны пока продолжаются. В Кремле, в свою очередь, заверили, что контроль над всей территорией региона, где с начала августа идут бои с ВСУ, будет восстановлен. В Минобороны России после вторжения ВСУ в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      В Госдуме ответили на заявление Бербок об ударах вглубь России немецким оружием

      Россиян призвали не ждать скорого снижения цен

      Американский генерал пригрозил Ирану не переходить «ядерный Рубикон»

      В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

      Бобровского удивил чемпионский перстень НХЛ

      В Роспотребнадзоре оценили возможность заразиться лихорадкой Марбург через бананы

      В МИД России рассказали о горячих линиях связи с НАТО

      Жена российского миллиардера обнажила грудь перед камерой

      Названы плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше