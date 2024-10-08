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12:55, 8 октября 2024Бывший СССР

Влияние дискуссий о мигрантах на отношения Путина и президента Таджикистана оценили

Ушаков: дискуссии о мигрантах не влияют на отношения Путина и Рахмона

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Дискуссии по вопросу мигрантов не влияют на отношения президента России Владимира Путина и его коллеги из Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Отношения у лидеров дружеские, теплые. Они друг друга знают, общаются и хотят общаться», — ответил он на вопрос о возникновении напряженности между главами государств из-за указанной темы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал миграционную политику в России. По его мнению, в сложившейся ситуации виноваты не мигранты, а те, кто должен был заниматься контролем. Кроме того, Кадыров усомнился, что массовые выдворения их страны положительно повлияют на вопрос.

4 октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявил, что в республике обеспокоены ситуацией с мигрантами в России. Беспокойство вызывает частое проведение мероприятий, связанных с упорядочением миграции, уточнил он.

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      Кристина Есикова
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