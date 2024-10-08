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09:18, 8 октября 2024Ценности

Женская боксерская обувь стала трендом

Vogue: женская боксерская обувь стала трендом благодаря известным модным маркам

Фото: @emilisindlev

Редакторы французской версии Vogue назвали неожиданный модный тренд. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам журналистов, в настоящее время актуальной оказалась женская боксерская обувь, популярность которой, по прогнозам, достигнет пика в 2025 году. Данная разновидность представляет собой оснащенные шнуровкой кроссовки на плоской подошве и с высоким голенищем.

Отмечается, что подобные фасоны продемонстрировали в своих новых коллекциях такие известные марки, как Dior, Adidas и Miu Miu. Кроме того, указанные ботинки стали включать в свои гардеробы фэшн-инфлюэнсерши, например популярная датская блогерша Эмили Синдлев.

В сентябре Vogue также назвал самую модную обувь на осень 2024 года.

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      Алина Гостева
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