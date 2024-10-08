Жителям российского города разослали поддельные платежки за ЖКХ

Жителям Мытищ разослали поддельные платежки за ЖКХ

Жителям Мытищ разослали поддельные квитанции на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Regions.ru.

По информации источника, мытищинцы стали находить в своих почтовых ящиках платежки, в которых якобы указано, что у них есть задолженность за оплату «коммуналки». Обратившись в МосОблЕИРЦ (платежный агент управляющих компаний — прим. «Ленты.ру»), они выяснили, что никаких долгов нет, а квитанции являются фальшивыми. В связи с этим россиян призвали внимательно изучать содержание квитанций на оплату ЖКХ и при обнаружении информации, которая не соответствует действительности, обращаться в управляющую компанию или снабжающую организацию. В случае оплаты услуг по QR-коду с поддельной платежки деньги уйдут к мошенникам, а персональные данные человека, перешедшего по ссылке, могут быть украдены, в результате чего злоумышленники смогут получить доступ к электронным сервисам отправителя.

Ранее россиянам назвали признаки поддельной квитанции за услуги ЖКХ.