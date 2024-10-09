51-летнюю учительницу поймали во время секса со школьником на стройке

В США арестовали учительницу из штата Техас, которая совратила несовершеннолетнего ученика и занялась с ним сексом в недостроенном здании. Об этом пишет New York Post.
51-летнюю учительницу музыки Дженнифер Мэсси из города Гарден-Ридж поймали с поличным в четверг, 3 октября. Около шести часов вечера в полицию сообщили о подозрительной активности в строящемся доме. Правоохранители прибыли на стройку и вскоре обнаружили там учительницу в компании с несовершеннолетним школьником.
Помощники шерифа, ответившие на вызов, пришли к выводу, что двое «вступали в сексуальный контакт». Мэсси была арестована. Ей предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах учителя к подопечному. Она содержится в тюрьме округа Комал.
Администрация школьного округа, где Мэсси числится учителем, отстранила ее от работы. При этом там уточнили, что на прежнее место работы в школу Davenport High School она больше не вернется.
Ранее учительница из Великобритании, которая совратила 17-летнего ученика, позвонила на радио и пожаловалась на последствия. Женщина заявила, что даже через 10 лет после преступления чувствует осуждение со стороны общества.