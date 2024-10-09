CNN: Байден раскритиковал Трампа за якобы звонок Путину из-за тестов COVID-19

Действующий глава Белого дома Джо Байден раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за якобы звонок российскому лидеру Владимиру Путину из-за тестов на COVID-19. Об этом сообщает CNN.

«Это не шутка, Трамп позвонил своему другу Путину и убедился, что у него есть тесты на COVID-19. Что, черт возьми, не так с этим парнем?» — сказал Байден.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда сообщило, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, тайно отправлял Владимиру Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года для личного пользования.

Позже директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунгт опроверг эту информацию, назвав Вудворда «негодяем, потерявшим рассудок».