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14:13, 9 октября 2024Мир

Байден раскритиковал Трампа за якобы звонок Путину

CNN: Байден раскритиковал Трампа за якобы звонок Путину из-за тестов COVID-19

Фото: The White House / Reuters

Действующий глава Белого дома Джо Байден раскритиковал кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа за якобы звонок российскому лидеру Владимиру Путину из-за тестов на COVID-19. Об этом сообщает CNN.

«Это не шутка, Трамп позвонил своему другу Путину и убедился, что у него есть тесты на COVID-19. Что, черт возьми, не так с этим парнем?» — сказал Байден.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на выдержки из новой книги журналиста-расследователя Боба Вудворда сообщило, что Дональд Трамп, находясь на посту президента США, тайно отправлял Владимиру Путину тесты на COVID-19 в разгар пандемии 2020 года для личного пользования.

Позже директор по коммуникациям предвыборной кампании Трампа Стивен Чунгт опроверг эту информацию, назвав Вудворда «негодяем, потерявшим рассудок».

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      Дарья Устьянцева
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