Зарплату автора идеи повышения налогов для бездетных захотели направить молодым семьям

Останина захотела пожертвовать зарплату автора идеи повысить налоги бездетным

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина призвала авторов идеи о налогах для бездетных не подменять повестку и не выслуживаться, предлагая несвоевременные инициативы. В разговоре с «Лентой.ру» она подчеркнула, что направила бы зарплату депутата Евгения Федорова, поддержавшего инициативу, на помощь молодым семьям.

Ранее Федоров предложил приравнять бездетных к «алиментщикам» и повысить для них ставку подоходного налога, а вырученные средства направить на поддержку семей с детьми.

Я бы вырученные средства от зарплаты депутата Федорова направила на то, чтобы поддержать те молодые семьи, которые сегодня испытывают проблемы в обеспечении жильем и другими базовыми ценностями Нина Останина депутат Госдумы

У молодых людей эта инициатива сегодня не вызывает ничего кроме раздражения, потому что они задаются вопросом «А где нам жить?», уверена депутат. Она добавила, что 11 тысяч квартир в год, которые получают молодые семьи по госпрограмме, не решают проблему обеспечения молодых семей жильем.

«Вторая проблема: если это студенческая семья, со стипендий же тоже будут брать налог на бездетность? 3 тысячи — стипендия на Дальнем Востоке. В советские годы был налог 7 процентов — немаленький налог. А стоимость проживания в студенческом общежитии — 13 тысяч рублей. Вопрос депутату Федорову: как брать налог со студенческих семей, которые вступили в репродуктивный возраст, но детей не отваживаются рожать, потому что размер стипендии, к великому сожалению, мизерный?» — высказалась парламентарий.

Если принять соответствующий законопроект, то налогами на бездетность будут облагаться и те, кто находится в зоне спецоперации, сказала Останина.

«Я понимаю, что война Федорова не коснулась, она мало кого касается, только тех ребят из провинции, которые сейчас воюют, добровольцами ушли для того, чтобы деньги заработать, и потом заплатить вот этот налог на бездетность. Им-то в глаза как смотреть? Они физически сейчас не могут участвовать в процессе деторождения. Подумал депутат Федоров, что политический момент очень неуместен? Поэтому не надо подменять повестку, выслуживаться, предлагать несвоевременные инициативы, раздражая общество, настраивая сегодня нашу молодежь против власти», — заключила собеседница «Ленты.ру».

Изначально с инициативой ввести налог на бездетность выступил депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев. Он предложил опираться на практику СССР.

