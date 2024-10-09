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12:57, 9 октября 2024Силовые структуры

Безработный россиянин решил заработать на украинской спецслужбе и попался

Силовики задержали жителя Набережных Челнов за передачу данных Украине

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Набережных Челнах сотрудники правоохранительных органов задержали местного жителя за передачу украинской спецслужбе данных об объектах критической инфраструктуры России. Об этом сообщает «Татар-информ».

Безработный мужчина решил заработать и связался с иностранной разведкой, предложив ей свои услуги за вознаграждение. Планы россиянина сорвали силовики. Мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что жительница Псковской области, задержанная по подозрению в государственной измене вместе с сыном, первой связалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, находящегося под контролем Главного управления разведки Украины. Она собиралась перевести деньги на украинские счета для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). О ее намерениях узнал сын и выразил желание вступить в ряды ВСУ.

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      Любовь Ширижик
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