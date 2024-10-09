Раскрыты подробности о задержанных по подозрению в госизмене россиянке и ее сыне

ФСБ задержала жительницу Псковской области и ее сына по подозрению в госизмене

Жительница Псковской области, задержанная по подозрению в государственной измене вместе с сыном, первой связалась с представителем украинского общественного гуманитарного проекта, находящегося под контролем Главного управления разведки Украины. Такие подробности раскрывает Telegram-канал Shot.

По данным канала, это произошло в 2023 году. Женщина собиралась перевести деньги на украинские счета для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Предварительно, о ее намерениях узнал сын — позже он сам начал общаться с проектом и выразил желание вступить в ряды ВСУ.

Мать и сын были задержаны сотрудниками ФСБ во время попытки перевода денег и ухода воевать на сторону Украины. Они во всем сознались.

Злоумышленникам объявили официальное предостережение о недопустимости действий, подпадающих под статью 275 («Госизмена») УК РФ.

