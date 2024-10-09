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20:23, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Блиновская пожаловалась в суд на кражу ее марафонов

Блогер Блиновская из СИЗО пожаловалась на кражу ее марафонов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Блогер Елена Блиновская из СИЗО пожаловалась в суд на кражу ее марафонов, передает Telegram-канал Mash.

По сведениям портала, блогер недовольна, что теперь ее курсы пытаются продавать всего за 5 тысяч рублей вместо 110 тысяч.

Как сообщается, девятью курсами Блиновской сейчас торгует компания по разработке компьютерного ПО «Бегет». В отношении нее 2 октября Блиновская и подала иск в Мосгорсуд. В итоге иск вернули, потому что он вне юрисдикции этого суда.

Речь идет о марафонах «Расширение финансового сознания», «Отношения», «Исполнение желаний перед Новым годом — 2020» и других.

Ранее сообщалось, что Блиновская закрыла весь свой долг по НДФЛ перед Федеральной налоговой службой (ФНС) и приступила к погашению налога на добавленную стоимость. При этом подавляющая часть долга блогера перед ФНС все еще не закрыта. Всего Блиновская задолжала 1 миллиард 151 миллион 722 тысячи рублей.

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