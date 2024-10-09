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17:02, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Бывшая ведущая «Ревизорро» рассказала о связанных с проектом сожалениях

Актриса Самбурская раскритиковала свою внешность во время работы в «Ревизорро»

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Бывшая ведущая культового шоу «Ревизорро», актриса Настасья Самбурская рассказала о сожалениях, связанных с проектом. В эфире программы «Дерзкая готовка», доступном на YouTube, она раскритиковала свою внешность во время работы в программе.

«Я на себя смотрела: такая страшная, такая прическа у меня была дурацкая. Думаю: почему я парик в тот период не надела? Зуб этот кривой. Я объективно смотрю и понимаю, что если бы я выглядела как сейчас на "Ревизорро", то это был бы вообще другой проект », — высказалась Самбурская.

Экс-ведущая шоу призналась, что у нее «не пошла» работа на проекте. «Когда меня туда взяли, я так думаю, что они (продюсеры проекта — прим. «Ленты.ру») тоже чего-то другого ожидали. Я очень странная была», — заключила актриса.

Ранее Настасья Самбурская обвинила другую бывшую ведущую проекта Елену Летучую в присвоении себе заслуги всей команды шоу. По ее мнению, Летучая стала позиционировать себя как продюсер этой программы, хотя в действительности эту работу выполняла команда проекта.

Самбурская была ведущей проекта «Ревизорро» с 2017-го по 2019 год. Прежде шоу вела Ольга Романовская, а до нее — Елена Летучая. Вместе со съемочной группой ведущие инспектировали рестораны, кафе и отели и проверяли, соответствуют ли они санитарным нормам.

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      Олег Давыдов
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