Бывший генсек НАТО раскритиковал Трампа за план завершить украинский конфликт за 24 часа

Столтенберг: план Трампа завершить конфликт на Украине не приведет к миру

План бывшего президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине за 24 часа приведет не к миру, а к оккупации страны. Это в интервью американскому журналу Politico заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но мы также знаем, что самый быстрый способ закончить войну — это проиграть войну. Но это не принесет мира. Это приведет к оккупации Украины», — сказал бывший руководитель альянса.

Столтенберг подчеркнул, что основная задача западных союзников закончить конфликт таким образом, чтобы Украина «продолжала оставаться суверенным, независимым государством», а также продемонстрировать России, что она «не может достичь своих целей на поле боя».

Ранее Трамп рассказал, что при его президентстве США, Россия и Китай вели переговоры о полном отказе от ядерного оружия и были близки к заключению сделки.

