Двух россиян осудят за контрабанду бивней мамонта на 113 миллионов рублей

В Приморье будут судить двух мужчин за контрабанду бивней мамонта

Артемовский городской суд Приморского края рассмотрит дело в отношении двух участников преступной группы Александра Рультынкеу и Артура Ли о контрабанде крупной партии бивней мамонта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, фигуранты, обладая лицензией на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, приобретали без документов бивни мамонтов у частных искателей, ведущих раскопки в Якутии. Для получения разрешений на экспорт продукции обвиняемые предоставляли фиктивные документы, якобы подтверждающие законность происхождения культурных ценностей.

Таким образом, с 2021 по 2022 год соучастники незаконно перевезли из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов на 113 миллионов рублей. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее в Еврейской автономной области таможенники нашли золотой песок на четыре миллиона рублей в пачках от сигарет и кошельках граждан Китая.