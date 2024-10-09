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10:02, 9 октября 2024Силовые структуры

Двух россиян осудят за контрабанду бивней мамонта на 113 миллионов рублей

В Приморье будут судить двух мужчин за контрабанду бивней мамонта

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Артемовский городской суд Приморского края рассмотрит дело в отношении двух участников преступной группы Александра Рультынкеу и Артура Ли о контрабанде крупной партии бивней мамонта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре.

По данным ведомства, фигуранты, обладая лицензией на сбор палеонтологических материалов в Чукотском автономном округе, приобретали без документов бивни мамонтов у частных искателей, ведущих раскопки в Якутии. Для получения разрешений на экспорт продукции обвиняемые предоставляли фиктивные документы, якобы подтверждающие законность происхождения культурных ценностей.

Таким образом, с 2021 по 2022 год соучастники незаконно перевезли из России в Китай и Нидерланды 16 тонн бивней мамонта и их фрагментов на 113 миллионов рублей. Возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 226.1 («Контрабанда культурных ценностей в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее в Еврейской автономной области таможенники нашли золотой песок на четыре миллиона рублей в пачках от сигарет и кошельках граждан Китая.

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      Екатерина Кашурникова
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