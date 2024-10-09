Единственный выживший в Непале россиянин раскрыл подробности трагедии

Единственный выживший в Непале россиянин считает, что на склоне произошел срыв

Единственный выживший во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале россиянин, Валерий Шамало, раскрыл подробности трагедии. Его слова приводит «Газета.Ru».

По его словам, он понимал, что до вершины альпинисты смогут добраться только ночью. Он отметил, что в темное время суток условия на горе различаются кардинально. «Днем в эти дни светило солнышко, был почти штиль, достаточно тепло. Но ночью все совершенно по-другому: возникает откуда-то порывистый сильный ветер, несет пургу», — сказал он.

Шамало считает, что альпинисты погибли из-за срыва, усталости и тяжелых условий. «Поскольку они были связаны все одной веревкой, наверное, кто-нибудь один сорвался, остальные не смогли его задержать из-за того, что снег недостаточно плотный снаружи», — отметил он. Альпинист добавил, что члены группы «всю жизнь» готовились к этому восхождению и усиленно тренировались.

Ранее Шамало эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров. Сейчас он находится в больнице в столице Непала Катманду в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

8 октября сообщалось, что тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Из-за того, что вертолет не смог приземлиться в горной местности, спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.