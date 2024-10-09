Единственный выживший в Непале россиянин рассказал о погибших альпинистах

Выживший в Непале россиянин: погибшие альпинисты усиленно тренировались

Единственный выживший во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале россиянин, Валерий Шамало, рассказал о погибших альпинистах. Его слова приводит «Газета.Ru».

Шамало отметил, что члены группы всю жизнь усиленно тренировались. «Очень сильные ребята, все время ходят, тренируются. Готовятся не к конкретному восхождению, готовятся ко всей своей спортивной деятельности», — сказал он.

По его мнению, альпинисты могли упустить грань «между риском и желанием добиться успеха». «Если все время сдаваться сразу, тоже ничего не достигнешь. Но насколько можно к опасной черте подойти? Для меня эта черта оказалась немножко ниже, чем для них», — добавил Шамало.

Ранее Шамало эвакуировали вертолетом с высоты 6,1 тысячи метров. Сейчас он находится в больнице в столице Непала Катманду в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.

8 октября сообщалось, что тела сорвавшихся с горы Дхаулагири в Непале россиян до сих пор не могут поднять из пропасти. Из-за того, что вертолет не смог приземлиться в горной местности, спасатели собираются спускаться к альпинистам на лебедке.