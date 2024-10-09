Экипажи БТР Балтфлота провели учения со стрельбами

Экипажи БТР-82 морской пехоты Балтфлота провели учения со стрельбами

Экипажи бронетранспортеров БТР-82 гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота провели учения с боевыми стрельбами. Об этом сообщили в пресс-службе флота, передает ТАСС.

Также в рамках проходящей на флоте контрольной проверки боевой подготовки экипажи БТР-82А продемонстрировали навыки вождения машин в различных условиях. Маневры провели на полигоне в Калининградской области.

«Наводчики скорострельной 30-миллиметровой пушки бронетранспортеров соединения морской пехоты флота поражают мишени, имитирующие технику и огневые позиции условного противника. Стрельба ведется как по появляющимся, так и по движущимся мишеням на дистанциях от 500 до 900 метров», — говорится в сообщении.

Для корректировки огня применяли трассирующие боеприпасы. Отмечается, что в ходе учений морпехи используют опыт, полученный войсками в зоне специальной военной операции. Экипажи БТР отрабатывали маневрирование в сложных условиях, прохождение маршрута в составе колонны и преодоление препятствий.

Четырехосный БТР-82 предназначен для транспортировки подразделений, а также поражения живой силы и техники противника. В арсенал машины входит автоматическая пушка 2А72 и пулемет ПКТМ калибра 7,62 миллиметра.

В августе на форуме «Армия-2024» показали перспективный БТР-22, который может заменить БТР-82А. Бронирование машины обеспечивает защиту от огня крупнокалиберных пулеметов.