В России показали замену БТР-82А

На форуме «Армия-2024» показали бронетранспортер БТР-22 — замену БТР-82А

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024», который с 12 по 14 августа проходит в выставочном центре «Патриот», показали перспективный бронетранспортер БТР-22, который заменит БТР-82А. Об этом сообщает ТАСС.

Перспективная машина оснащена комплектом защитных экранов и комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ЛГШ-689. БТР-22 отличается от БТР-82А выходом для экипажа в задней части, а также устойчивостью к бронебойным 12,7-миллиметровым пулям. Днище новой машины получило увеличенную противоминную защиту обитаемого отделения. Боевой расчет БТР-22 составляет 11 человек, в ее десантном отделении имеется восемь кресел.

В январе Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал снимок испытаний перспективной БТР-22.

В апреле индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил, что российские боевые машины пехоты БМП-3М, бронетранспортеры БТР-82А и боевые машины поддержки танков «Терминатор» получат снаряды с дистанционно управляемым взрывателем.