Россияне будут платить за электричество по-новому в 2025 году. Что изменится и сколько теперь будет стоить свет?

ФАС рассчитала тарифы на электричество на 2025 год

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитала и озвучила «коридоры» тарифов на электроэнергию для россиян на 2025 год. С июля следующего года платить за свет придется по-новому — плата за электричество и другие коммунальные услуги вырастет.

Рост тарифа зависит от региона

Дешевле всего электричество будет обходиться жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) — после индексации нижний предел в регионе составил 1,46 рубля за киловатт-час. Самые низкие тарифы установят также в Донецкой Народной Республике (ДНР) — 1,49 рубля за киловатт-час и в Иркутской области — 1,77 рубля за киловатт-час.

Больше всего за электроэнергию придется платить жителям Чукотки, где максимальный размер платы сможет достигнуть 11,36 рубля за киловатт-час. Свет будет обходиться дорого и другим холодным регионам. Так, в Якутии плату ограничат до 9,66 рубля за киловатт-час, а на Камчатке — до 8,04 рубля за киловатт-час при низкой минимальной планке в 2,7 рубля.

Для москвичей плата за свет подорожает почти на рубль — с нынешних 6,99 рубля за киловатт-час до 7,87 рубля. В Подмосковье тариф вырастет с 7,33 до 8,25 рубля за киловатт-час, а в Санкт-Петербурге — с 6,19 до 6,97 рубля за киловатт-час.

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

В ФАС заявили, что власти регионов смогут установить конкретные значения тарифов, основываясь на разработанных предельных уровнях цен. Это должно помочь сократить перекрестное субсидирование и небытовое потребление ресурса. К примеру, в тех случаях, когда граждане потребляют значительные объемы энергии в коммерческих целях, при этом приобретая электричество по льготным тарифам. В том числе речь идет «сером» майнинге.

Майнеры будут платить по экономически обоснованным тарифам, а не по льготным для населения, что приведет к сокращению нагрузки на добросовестный бизнес и бюджетные организации ФАС

Подчеркивается, что новые «коридоры» применимы к тарифам для населения городов, которое проживает в квартирах без электроплит и электроотопления. Тариф для квартир с подобными устройствами региональные власти смогут установить самостоятельно, его размер может составлять лишь 0,7 от основного тарифа.

Энергия в России стоит дешевле, чем в других странах

По данным Росстата, с июля 2024 года электроэнергия в России уже подорожала в среднем на 8,96 процента. Рост оказался чуть заметнее, чем в случае с платой за отопление (8,88 процента) и сжиженный газ (6,29 процента). В то же время холодное и горячее водоснабжение выросло в цене значительнее электричества — на 11,14 процента и на 9,45 процента соответственно. Согласно прогнозам социально-экономического развития страны на 2025-2027 годы, в 2025 году коммунальные услуги подорожают на 11,9 процента. В 2026-м рост составит 5,4 процента, а в 2027-м — 4,8 процента. При этом тарифы, разработанные на второе полугодие 2025 года, соответствуют индексу роста цен на электроэнергию в данном прогнозе.

Фото: Кирилл Пономарёв / «Лента.ру»

Специалисты кафедры статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА отмечают, что средняя цена на электроэнергию для населения России все еще остается ниже, чем во многих других странах. Так, средняя цена на электроэнергию для населения в мире составляет 0,157 доллара за киловатт-час. Дороже всего платить за свет в Европе — там ресурс стоит 0,228 доллара, а дешевле всего — в Азии (0,082 диллара)

В России средняя цена для населения составляет 4,72 рубля за киловатт-час, или 0,05 доллара, то есть в три раза меньше среднемировой стоимости. Один россиянин за год потребляет около 1,2 тысячи киловатт-час ежегодно и платит за это примерно 60 долларов. Эти значения также гораздо ниже средних мировых, согласно которым на душу приходится 3,204 тысячи киловатт-час в год стоимостью 500 долларов.

Однако следует учитывать доход населения. В развитых странах средняя зарплата в 3,38 раза выше, а цена на электричество только в 2,37 раз больше, чем в развивающихся государствах. Так, в России и Китае почти одинаковые тарифы, однако средняя зарплата в Поднебесной в полтора раза выше.