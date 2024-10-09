Французский Rafale получит ведомые дроны

Франция начнет разработку ведомого дрона для истребителя Rafale

Франция начала разработку боевого беспилотника, который станет ведомым истребителя Rafale. Проект реализуют в рамках контракта с Dassault Aviation на модернизацию самолетов, сообщает Defense News.

В Министерстве вооруженных сил Франции рассказали, что пилот сможет управлять ведомым из кабины Rafal. Дрон разработают на основе проекта Dassault по созданию беспилотника nEUROn.

«Этот боевой беспилотник-невидимка будет способствовать технологическому и оперативному превосходству ВВС Франции к 2033 году», — приводит издание слова гендиректора Dassault Aviation Эрика Траппье.

Программу nEUROn запустили в 2003 году, а в 2012-м беспилотник совершил первый полет. Во время испытаний в 2015 году аппарат применил вооружение, размещенное во внутренних отсеках.

В сентябре стало известно, что компания RTX работает с General Atomics и Anduril над оснащением первой серии ведомых дронов, которые разрабатывают в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA), ракетами. Беспилотники могут получить ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM.