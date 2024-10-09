ФСБ задержала россиянина за оправдание террористических действий ВСУ

В Алтайском крае ФСБ задержала мужчину за оправдание террористических действий

В Алтайском крае силовики задержали мужчину, который в соцсети оправдывал террористические действия. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, задержанный публично заявлял о том, что поддерживает действия диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая напала на населенные пункты Брянской области. Все это он публиковал в своем аккаунте в сети «ВКонтакте».

Возбуждено уголовное дело по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

Ранее сообщалось, что бывшую ведущую программы «Вести» объявили в международный розыск. Она живет за границей и выступает против СВО.