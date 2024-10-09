Гигантский сом 15 минут катал россиянина по Волге и устал

Россиянин выловил в Волге гигантского сома

Рыбак Виктор Мазембах в одиночку вытянул из реки в Камышинском районе гигантского сома. Об этом сообщает «Волгоград онлайн».

По словам Мазембаха, рыба весом 30 килограммов сначала катала его лодку по Волге, однако устала и сдалась.

«Поймал в Волге в районе Камышина. Первый мой трофейный сом за этот сезон. Ловил с лодки с помощью квока, насаживал ракушку-перловицу весом полкило, мидии местные», — рассказал мужчина. Он также добавил, что мясо сома пойдет на приготовление котлет, шашлыка, ухи и балыка.

Ранее сообщалось, что нижегородский рыбак поймал редкую рыбу в Волге. Мужчину удивил улов, так как Волга не является природным ареалом толстолобиков. Эта рыба обитает в бассейне Амура, однако в Волгу мальков этой рыбы запускают искусственно.