Имущество уехавших россиян захотели арестовывать

В Татарстане разработали законопроект об аресте имущества релокантов

В Татарстане разработали законопроект об аресте имущества релокантов. Об этом сообщило «Интерфакс».

Как полагают в местном Госсовете, норму, предусматривающую привлечение к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, следует распространить на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов РФ.

Необходимость ареста имущества релокантов обосновывают стремлением не допустить их уклонения от ответственности.

Ранее экономист Константин Ордов обратил внимание на то, что власти Литвы могут теперь замораживать или изымать доходы проживающих на ее территории релокантов. Кроме того, они могут устроить необоснованно долгие проверки этих денежных поступлений.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, те релоканты, которые не стали врагами России, могут вернуться на Родину.