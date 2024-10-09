Известный комик назвал разницу между уехавшими и оставшимися в России юмористами

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) назвал разницу между комиками, уехавшими из России, и коллегами, оставшимися в стране. На эту тему он порассуждал в подкасте комика Дмитрия Колыбелкина, доступном на YouTube.

Ведущий подкаста заявил, что не согласен с тем, что юмористов можно делить на уехавших из страны и оставшихся в России. Белый не согласился с Колыбелкиным и заявил, что такое деление проводить можно. «Безусловно, разница есть. И она чувствуется», — сказал Белый.

По его мнению, живущие в России комики ограничены в своих творческих проявлениях.

Ранее известный стендап-комик Руслан Халитов, уехавший из России, оценил перспективу возвращения. Он заявил, что не намерен переезжать в страну.