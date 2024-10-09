Кадыров предложил отправлять ведущих «аморальный образ жизни» чеченцев на СВО

Кадыров предложил отправлять правонарушителей в Чечне на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отправлять молодых людей республики, ведущих «аморальный образ жизни», на специальную военную операцию (СВО). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале по итогам совещания с командирами и начальниками силового блока Чечни.

Кадыров отметил, что «практически вся прогрессивная часть чеченского общества» учится, занимается спортом, пробует себя в в полезных для общества сферах. Тем не менее глава Чечни заявил о наличии в республике «мизерной» категории молодых людей, «которая считает, что для нее никакие законы не писаны». «Может позволить себе припарковаться где угодно, сесть за руль, находясь под влиянием запрещённых препаратов, нарушать ПДД, гордясь этим, провоцировать конфликты», — уточнил он.

«Отныне разговор с ними будет коротким. Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — подчеркнул Кадыров. Он подчеркнул, что это будет уместно, потому что в республике формируется новый полк численностью 2500 человек.

Кадыров поручил взять этот вопрос под контроль депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Ранее Кадыров заявил, что ряд мер, принимаемых властями России в сфере миграции, разочаровывает его. По словам главы Чечни, существующие способы решения миграционной проблемы напоминают ему «беспорядочную инквизицию» и средневековье.