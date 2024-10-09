Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:48, 9 октября 2024Россия

Командир «Ахмата» прокомментировал задержание своего адвоката

Алаудинов: к задержанию Шапиро отношусь спокойно, он много раз помогал «Ахмату»

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов прокомментировал новость о задержании адвоката Дениса Шапиро, который работал над делом о его отравлении в феврале 2023 года. В Telegram-канале он заявил, что относится к инциденту спокойно, и напомнил, что обвинительного приговора в суде пока не прозвучало.

«Также Денис Шапиро неоднократно оказывал значительную помощь бойцам наших подразделений на линии боевого соприкосновения в виде автотранспорта, устройств РЭБ, связи, обмундирования. Даже в случае обвинительного приговора, я благодарен Денису за его помощь бойцам спецназа "Ахмат"», — написал Алаудинов.

Ранее силовики задержали мошенников, которые представлялись бойцами спецназа «Ахмат». Ими оказались цыгане, злоумышленники торговали крадеными вещами.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла от укуса клеща. Перед смертью она была подключена к аппарату ИВЛ

      Командир «Ахмата» прокомментировал задержание своего адвоката

      Во Франции спрогнозировали распад НАТО и освобождение Европы

      В Турции задержали шесть уроженок Узбекистана с золотом в половых органах

      Над российским регионом сбили еще один беспилотник

      На Украине заявили о попытках Зеленского снизить рейтинг военных

      51-летнюю учительницу поймали во время секса со школьником на стройке

      Холли Берри эмоционально высказалась о зависимости бывшего мужа от секса

      Блинкен отменил поездку в Германию из-за Байдена

      Украинский генерал заявил о нехватке чуда для спасения ВСУ на фронте

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше