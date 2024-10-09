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07:43, 9 октября 2024Мир

Командующий силами НАТО составил список вооружений для ВСУ

CNN: главком сил НАТО в Европе составил список вооружений США для ВСУ

Фото: Florian Gaertner / photothek.de vi / Global Look Press

Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи составил список вооружений, которые Соединенные Штаты могут поставить Украине и которые «в теории могут помочь» ВСУ, передает телеканал CNN, ссылаясь на неназванные источники.

«Каволи составил список систем вооружения, которыми располагают США и которые могут помочь Украине в борьбе с Россией, но которые администрация Байдена еще не предоставила, включая ракеты класса "воздух-земля"», — говорится в сообщении.

Как проинформировал телеканал, в приложении к секретному отчету о стратегии администрации Байдена в отношении Украины, который был ранее представлен Конгрессу, Каволи изложил список комплексов вооружений, которые могли бы «помочь украинским военным сражаться более эффективно».

В свою очередь, политолог, почетный профессор российской и европейской политики Кентского университета Ричард Саква рассказал, что прямое вовлечение стран НАТО в конфликт на Украине будет вероятно при условии дальнейшего продвижения российских войск.

Ранее в США заявили о желании украинцев отправить на фронт войска НАТО. По мнению бывшего помощника заместителя министра обороны США Стивена Брайена, солдаты стран Североатлантического альянса смогли бы заменить украинских военнослужащих на поле боя.

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      Марина Совина
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