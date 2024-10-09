Купленную за пять тысяч рублей картину выставили на аукцион за 19 миллионов рублей

Известную картину стоимостью миллионы рублей продали за 50 долларов

В США дешевая картина, продававшаяся всего за 50 долларов (менее пяти тысяч рублей), оказалась шедевром известной художницы, истинная стоимость которого оценивается в сотни тысяч долларов (миллионы рублей). Об этом сообщает CBC News.

На полотно обратил внимание арт-дилер Аллен Трейбиц, который заглянул на распродажу имущества из амбара в пригороде Нью-Йорка. На нем был изображен индейский тотем с резной фигурой медведя гризли на вершине. Трейбиц не знал ее автора, но решил купить.

Позднее он показал находку аукционным оценщикам и обнаружил, что не прогадал. Картина принадлежала кисти канадской художницы Эмили Карр, прославившейся в начале XX века. Она написала ее в 1912 году и подарила ее подруге, жившей недалеко от Нью-Йорка. С тех пор полотно и висело в амбаре.

Аукционные оценщики полагают, что за картину можно выручить от 100 до 200 тысяч долларов (от 9,6 до 19,2 миллиона рублей). Находку удачливого арт-дилера продадут с молотка в начале ноября.

Ранее сообщалось, что историк искусств купил за бесценок картину, которая оказалась подлинником XVII века. Кристофер Райт заплатил 88 долларов (5000 рублей) за шедевр известного фламандского живописца Антониса ван Дейка.