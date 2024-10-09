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15:39, 9 октября 2024Интернет и СМИ

Ведущий прогноза погоды расплакался в прямом эфире из-за надвигающегося на США урагана

Ведущий прогноза погоды на канале NBC 6 Джон Моралес расплакался из-за урагана

Кадр: NBC News

Ведущий прогноза погоды на американском канале NBC 6 Джон Моралес не смог сдержать слез в прямом эфире во время рассказа об урагане «Милтон», который надвигается на США. На это обратило внимание издание The Independent.

Во время репортажа метеоролог показывал спутниковые снимки движения урагана. «Это просто невероятно, невероятно, невероятно мощный ураган. За десять часов атмосферное давление упало на 50 миллибар», — сказал Моралес дрожащим голосом. После этого он расплакался.

«Прошу прощения, это просто ужасно», — добавил метеоролог, говоря о стихии. После этого Моралес продолжил вести репортаж.

Ранее стало известно, что власти американского штата Флорида призвали местных жителей срочно покинуть свои дома и уехать в безопасные места из-за надвигающегося урагана «Милтон». Уточнялось, что эвакуироваться должны по крайней мере 5,5 миллиона человек.

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      Олег Давыдов
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