Минобороны рассказало о новой атаке на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Над Белгородской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об атаке сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что украинские войска попытались атаковать объекты на территории России с помощью БПЛА самолетного типа. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские войска пресекли атаку в 17:25 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

8 октября глава приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что жителей сел Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. По его словам, им предоставят новое жилье. Губернатор также отметил, что въезд в оба населенных пункта будет закрыт.