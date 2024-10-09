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19:01, 9 октября 2024Россия

Минобороны рассказало о новой атаке на российский регион

Минобороны России сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: РИА Новости

Над Белгородской областью сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Подробности об атаке сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что украинские войска попытались атаковать объекты на территории России с помощью БПЛА самолетного типа. В оборонном ведомстве подчеркнули, что российские войска пресекли атаку в 17:25 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении министерства.

8 октября глава приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что жителей сел Петровка и Соловьевка в Белгородской области эвакуируют. По его словам, им предоставят новое жилье. Губернатор также отметил, что въезд в оба населенных пункта будет закрыт.

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      Никита Абрамов
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